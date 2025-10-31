Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 неоколониализм
    Азербайджан и Венгрия подтвердили приверженность углублению стратегического партнерства

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 12:51
    Азербайджан и Венгрия подтвердили приверженность углублению стратегического партнерства

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.

    Как передает Report, об этом говорится на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".

    Сообщается, что министры обменялись мнениями по текущей повестке дня двустороннего сотрудничества Азербайджана и Венгрии, в том числе затронули тему политического диалога, экономическое и гуманитарное партнерства, а также взаимодействие в рамках международных организаций.

    "Министры также обсудили региональные события и подтвердили взаимную приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя дружественными странами", - говорится в сообщении МИД.

