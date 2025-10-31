Азербайджан и Венгрия подтвердили приверженность углублению стратегического партнерства
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу со своим венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генеральной конференции ЮНЕСКО в Самарканде.
Как передает Report, об этом говорится на странице азербайджанского внешнеполитического ведомства в соцсети "Х".
Сообщается, что министры обменялись мнениями по текущей повестке дня двустороннего сотрудничества Азербайджана и Венгрии, в том числе затронули тему политического диалога, экономическое и гуманитарное партнерства, а также взаимодействие в рамках международных организаций.
"Министры также обсудили региональные события и подтвердили взаимную приверженность дальнейшему углублению стратегического партнерства между двумя дружественными странами", - говорится в сообщении МИД.
