Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере международных грузоперевозок

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере международных грузоперевозок

Азербайджан и Узбекистан обсудили сотрудничество в сфере цифрового транспорта и международных грузоперевозок.

Об этом передает Report со ссылкой на министерство транспорта Узбекистана.

Обсуждения состоялись в ходе рабочего визита в Узбекистан 1-2 июля азербайжданской делегации, в состав которой вошли представители Министерства цифрового развития и транспорта, Агентства наземного транспорта Азербайджана, Ассоциации международных автомобильных перевозчиков и транспортных компаний, занимающихся международными грузоперевозками.

В рамках визита азербайджанские специалисты ознакомились с деятельностью Государственного учреждения "Центр цифрового транспорта" при Министерстве транспорта Узбекистана. В рамках встречи с узбекской стороной состоялся обмен опытом и знаниями по реформам в сфере развития системы городского общественного транспорта и внедряемым цифровым решениям. Особое внимание было уделено действующим механизмам по внедрению выделенных полос для движения автобусов и контролю за соблюдением правил их использования.

Делегация также обсудила вопросы укрепления двустороннего сотрудничества в области международных автомобильных перевозок, расширения участия национальных перевозчиков и развития связей между перевозчиками двух стран.

В ходе визита азербайджанская делегация провела встречу с перевозчиками и ознакомилась с современной инфраструктурой на пограничных пунктах пропуска "Яллама" и "Довут ота".

Стороны обсудили возможности усиления интеграции платформ для электронной выдачи разрешений, цифрового контроля грузопотоков и автоматизации пунктов пропуска.

Участники подчеркнули важность дальнейшего развития цифровой трансформации в постоянном диалоге с бизнесом, международными партнерами и государственными структурами для соответствия росту грузопотоков и требованиям глобального рынка.