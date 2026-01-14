Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и диппаспортов

Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и дипломатических паспортов.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований".