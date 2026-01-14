Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и диппаспортов

    Внешняя политика
    • 14 января, 2026
    • 17:03
    Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и диппаспортов

    Азербайджан и Уганда отменили визовые требования для владельцев служебных и дипломатических паспортов.

    Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев подписал закон об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Уганда об освобождении владельцев дипломатических и служебных паспортов от визовых требований".

    Азербайджан Уганда визовые требования закон Ильхам Алиев
    Azərbaycanla Uqanda arasındakı diplomatik və xidməti pasport sahibləri viza tələblərindən azad edilib
    Azerbaijan waives visa requirements for Ugandan diplomatic, service passport holders

    Последние новости

    17:57

    В Азербайджане усилят защиту культурного наследия на освобожденных территориях

    Внутренняя политика
    17:52

    В ведущих музеях мира могут быть созданы уголки азербайджанской культуры

    Внутренняя политика
    17:52

    Страховой рынок Азербайджана за 2025 год вырос на 11 %

    Финансы
    17:43

    Азербайджан с 2003 года вернул из-за рубежа 36 экспонатов

    Kультурная политика
    17:42

    Баку назвал соглашение США и Армении по TRIPP важным этапом реализации Вашингтонских договоренностей

    Внешняя политика
    17:36

    Азербайджан разработает план действий для нейтрализации негативной пропаганды

    Kультурная политика
    17:36

    В Азербайджане подготовят словари с азербайджанского на языки ООН и тюркские языки

    Kультурная политика
    17:33

    ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире на 2026 год

    Энергетика
    17:29

    Иранский сухогруз Rona потерпел бедствие в Каспийском море

    В регионе
    Лента новостей