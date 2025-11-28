Азербайджан и Турция обсудили укрепление сотрудничества между диаспорами

Азербайджан и Турция обсудили развитие сотрудничества в области диаспорной политики.

Как сообщает Report, об этом информировали в Государственном комитете по работе с диаспорой.

Председатель комитета Фуад Мурадов встретился с делегацией Управления по делам турок за рубежом (YTB) во главе с исполняющим обязанности руководителя Абдулгади Турусом. Стороны отметили, что тесные связи лидеров двух государств создают прочную основу для расширения совместных инициатив.

Обсуждались координация деятельности диаспор двух стран, сотрудничество в рамках различных проектов тюркских стран и укрепление контактов с соотечественниками в Турции. Подчеркивалось, что положения Шушинской декларации открывают дополнительные возможности для совместной работы.

Стороны также рассмотрели потенциал совместных программ, обмен опытом и реализацию долгосрочных проектов, направленных на укрепление единства диаспор тюркского мира.