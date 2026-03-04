Баку и Дамаск обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере
- 04 марта, 2026
- 16:16
Азербайджан и Сирия обсудили возможности сотрудничества в области гражданской авиации и воздушного транспорта.
Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Сирии.
"Выражаю благодарность председателю Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Омар аль-Хусари за плодотворную встречу, в ходе которой мы рассмотрели возможные пути сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в области гражданской авиации и воздушного транспорта. Благодарю за исчерпывающую информацию о достижениях, достигнутых за столь короткий период. Гражданскую авиацию и воздушный транспорт в дружественной Сирии ждет светлое будущее",- говорится в сообщении.
امتناني للسيد عمر الحصري، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي في الجمهورية العربية السورية للقاء الشيق، حيث استعرضنا سبل ممكنة للتعاون بين جمهورية أذربيجان والجمهورية العربية السورية في مجال الطيران المدني والنقل الجوي. وشكرا على المعلومات الوافية حول الإنجازات… pic.twitter.com/fhSex74DUk— Azerbaijan in Syria (@AZEmbassySyria) March 4, 2026