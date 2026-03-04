Баку и Дамаск обсудили перспективы сотрудничества в авиационной сфере

Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Азербайджан и Сирия обсудили возможности сотрудничества в ​​области гражданской авиации и воздушного транспорта.

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Азербайджана в Сирии.

    "Выражаю благодарность председателю Главного управления гражданской авиации и воздушного транспорта Омар аль-Хусари за плодотворную встречу, в ходе которой мы рассмотрели возможные пути сотрудничества между Азербайджаном и Сирией в ​​области гражданской авиации и воздушного транспорта. Благодарю за исчерпывающую информацию о достижениях, достигнутых за столь короткий период. Гражданскую авиацию и воздушный транспорт в дружественной Сирии ждет светлое будущее",- говорится в сообщении.

    Bakı və Dəməşq aviasiya sahəsində əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
