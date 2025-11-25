Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан и Румыния обсудили расширение сотрудничества в правовой сфере

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 15:53
    Азербайджан и Румыния обсудили расширение сотрудничества в правовой сфере

    Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев в ходе рабочего визита в Румынию встретился с министром юстиции этой страны Раду Маринеску.

    Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в правовой сфере, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, а также между правоохранительными органами двух стран.

    В рамках визита Камран Алиев также встретился с вице-председателем Сената Румынии Робертом Казанчуком и посетил посольство Азербайджана в Румынии.

    Лента новостей