Азербайджан и Румыния обсудили расширение сотрудничества в правовой сфере

Генеральный прокурор Азербайджана Камран Алиев в ходе рабочего визита в Румынию встретился с министром юстиции этой страны Раду Маринеску.

Как сообщили Report в Генпрокуратуре, в ходе встречи стороны обсудили вопросы расширения сотрудничества в правовой сфере, взаимодействие в рамках международных и региональных организаций, а также между правоохранительными органами двух стран.

В рамках визита Камран Алиев также встретился с вице-председателем Сената Румынии Робертом Казанчуком и посетил посольство Азербайджана в Румынии.