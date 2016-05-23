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    ​Азербайджан и Палестина подписали соглашение об освобождении от въездных виз для обладателей диппаспортов

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов встретился с рядом официальных лиц Палестины

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов встретился с рядом официальных лиц Палестины, сообщает Report со ссылкой на посольство Палестины в Азербайджане.

    Так, состоялась встреча А.Азимова с его палестинским коллегой - замминистра иностранных дел Тайсиром Джарадатом, в ходе которого стороны обсудили двусторонние отношения, пути укрепления сотрудничества.

    В конце встречи стороны подписали соглашение об освобождении от въездных виз для обладателей дипломатических паспортов.

    Наряду с этим, в ходе визита замминистра встретился с премьер-министром Палестины Рами Хамдаллахом и помощником президента Палестины Таййиб Абдель Рахимом.

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