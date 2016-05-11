Азербайджан и Нидерланды создадут программу по развитию экономического сотрудничества

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Отношения между Азербайджаном и Нидерландами находятся на хорошем уровне. Нидерланды являются одним из крупных инвесторов Азербайджана.

Об этом Report заявил находящийся с визитом в Баку министр по экономическим вопросам Нидерландов Хенк Камп.

Министр подчеркнул важность диверсификации экономики страны: "Нидерланды - интересная страна для Азербайджана в плане сотрудничества. Мы сильны в сельском хозяйстве, высоких технологиях, логистике, инфраструктуре и это дает нам возможность работать вместе с Азербайджаном. Это выгодно для Нидерландов, думаю, это также выгодно и Азербайджану".

Х.Камп также сообщил, что на встрече со своим азербайджанским коллегой Шахином Мустафаевым, согласился создать программу для совместной работы по развитию экономического сотрудничества.

Министр также прокомментировал вопрос по поводу того, как Азербайджан может помочь Нидерландам в укреплении связей с Ираном: "Мы замечаем положительное отношение Ирана к Азербайджану. Они видят Азербайджан в качестве хорошего соседа и заинтересованы в сотрудничестве с Азербайджаном. Но у нас есть свое направление в плане сотрудничества с Ираном. Мы верим, что для будущей стабильности в регионе, важны хорошие отношения между Европой и Ираном и мы инвестируем в эти отношения".

Отметим, после Азербайджана Х. Камп отправится в Иран.