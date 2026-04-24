Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

В Люксембурге состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Люксембурга.

Как сообщили Report в МИД Азербайджана, азербайджанскую делегацию возглавил заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, люксембургскую - руководитель Политического департамента МИД этой страны Вероник Докендорф.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, включая политические контакты, консульскую сферу, экономику, а также взаимодействие в области образования, науки и культуры. Подчеркнута важность взаимных визитов и контактов на международных площадках для поддержания устойчивого диалога.

Также рассмотрены вопросы взаимодействия в международных организациях, в том числе взаимная поддержка кандидатур.

Отдельное внимание уделено ситуации в регионе, процессу нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также работам по восстановлению, реконструкции и разминированию на освобожденных территориях.

В рамках визита Фариз Рзаев провел ряд встреч в Люксембурге и принял участие в дискуссиях в формате круглого стола в Люксембургском университете.