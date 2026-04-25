Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран
- 25 апреля, 2026
- 23:25
Председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Айгюн Алиева посетила посольство Азербайджана в Казахстане.
Как сообщает Report, информация об этом была размещена на странице диппредставительства в соцсети X.
"Председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева, находящаяся с визитом в Астане с целью участия в Региональном экологическом саммите, побывала в нашем посольстве", - говорится в сообщении.
Отмечается, что А.Алиева и посол Агалар Атамогланoв обменялись мнениями о двусторонних отношениях, в частности возможностях сотрудничества и совместных проектах НПО двух стран.
Regional Ekoloji Sammitdə iştirak etmək məqsədilə Astanada səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Aygün Əliyeva səfirliyimizdə olub.— Embassy of Azerbaijan to Kazakhstan (@AzEmbassyKz) April 25, 2026
Səfir Ağalar Atamoğlanov ilə keçirilən görüşdə Azərbaycan və…