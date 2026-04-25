Азербайджан и Казахстан обсудили возможности сотрудничества между НПО двух стран

    • 25 апреля, 2026
    • 23:25
    Председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций (НПО) Айгюн Алиева посетила посольство Азербайджана в Казахстане.

    Как сообщает Report, информация об этом была размещена на странице диппредставительства в соцсети X.

    "Председатель правления Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева, находящаяся с визитом в Астане с целью участия в Региональном экологическом саммите, побывала в нашем посольстве", - говорится в сообщении.

    Отмечается, что А.Алиева и посол Агалар Атамогланoв обменялись мнениями о двусторонних отношениях, в частности возможностях сотрудничества и совместных проектах НПО двух стран.

    Айгюн Алиева Агалар Атамогланoв Агентство господдержки НПО Азербайджан Казахстан
    Azərbaycan və Qazaxıstan QHT-ləri arasında əməkdaşlıq imkanları və birgə layihələr müzakirə edilib

