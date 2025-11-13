Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем, основанные на взаимном уважении и дружбе, постоянно расширяются, эффективное сотрудничество между соответствующими ведомствами двух стран в борьбе с чрезвычайными ситуациями успешно продолжается.

Он предоставил послу подробную информацию о работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в Азербайджане, подчеркнув наличие хорошего потенциала для развития отношений между ведомствами в различных направлениях.

Посол выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, включая сотрудничество в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.