    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

    Внешняя политика
    • 13 ноября, 2025
    • 17:26
    Азербайджан и Израиль обсудили сотрудничество в борьбе с чрезвычайными ситуациями

    Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кямаледдин Гейдаров встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом.

    Об этом Report сообщили в МЧС.

    Министр отметил, что отношения между Азербайджаном и Израилем, основанные на взаимном уважении и дружбе, постоянно расширяются, эффективное сотрудничество между соответствующими ведомствами двух стран в борьбе с чрезвычайными ситуациями успешно продолжается.

    Он предоставил послу подробную информацию о работе по предотвращению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий в Азербайджане, подчеркнув наличие хорошего потенциала для развития отношений между ведомствами в различных направлениях.

    Посол выразил удовлетворение уровнем развития отношений между двумя странами, включая сотрудничество в сфере борьбы с чрезвычайными ситуациями.

    На встрече также состоялся широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

    МЧС Азербайджан Израиль сотрудничество
    Фото
    Azərbaycan və İsrail fövqəladə hallarla mübarizədə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Фото
    Azerbaijan, Israel explore collaboration in emergency management

