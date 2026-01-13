Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджан и Италия провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    • 13 января, 2026
    • 17:37
    Азербайджан и Италия обсудили развитие двухсторонних связей и провели политические консультации.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сегодня провел встречу с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли.

    Стороны обсудили перспективы стратегического партнерства между двумя странами в сферах политики, безопасности, экономики, торговли, энергетики, гуманитарной, образовательной и других областях. Особо отмечалась значимость совместных проектов в сферах энергетики и образования, деятельности Итало-Азербайджанского Университета.

    Стороны подчеркнули успешную деятельность Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией, отметив, что договоренности, достигнутые по итогам сегодняшнего 6-го заседания МПК в Баку, придадут дополнительный импульс отношениям между двумя странами.

    В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом, в том числе в энергетических и транспортных проектах, проектах альтернативной энергетики.

    Кроме того, состоялись политические консультации между МИД Азербайджана и Италии. Консультации возглавляли с азербайджанской стороны заместитель министра Фариз Рзаев, а с итальянской стороны – заместитель министра Эдмондо Чириелли.

