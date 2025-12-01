Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Азербайджан и Италия обсуждили сотрудничество в сфере здравоохранения

    Внешняя политика
    • 01 декабря, 2025
    • 12:49
    Азербайджан и Италия обсуждили сотрудничество в сфере здравоохранения

    Азербайджан и Италия обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

    Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра здравоохранения Теймура Мусаева с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

    Теймур Мусаев подчеркнул готовность азербайджанской стороны к углублению практического взаимодействия с Италией в сфере здравоохранения.

    Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

    Лука Ди Джанфранческо отметил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году. С тех пор сотрудничество между Италией и Азербайджаном постоянно расширяется и углубляется. По словам посла, за последние годы отношения между Азербайджаном и Италией значительно укрепились и вышли на уровень стратегического партнерства. Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

    Также состоялся конструктивный диалог о налаживании партнерства в области цифровизации систем здравоохранения. Стороны обсудили обмен опытом в сфере фармацевтики, медицинского образования, повышения квалификации врачей, управления здравоохранением и других областях, представляющих взаимный интерес.

    Azərbaycan və İtaliya arasında səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan-Italy cooperation in healthcare discussed in Baku
