Азербайджан и Италия обсуждили сотрудничество в сфере здравоохранения

Азербайджан и Италия обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере здравоохранения.

Как сообщает Report, обсуждения состоялись на встрече министра здравоохранения Теймура Мусаева с послом Италии в Азербайджане Лукой Ди Джанфранческо.

Теймур Мусаев подчеркнул готовность азербайджанской стороны к углублению практического взаимодействия с Италией в сфере здравоохранения.

Министр здравоохранения Азербайджана выразил уверенность в дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества.

Лука Ди Джанфранческо отметил, что дипломатические отношения между двумя странами были установлены в 1992 году. С тех пор сотрудничество между Италией и Азербайджаном постоянно расширяется и углубляется. По словам посла, за последние годы отношения между Азербайджаном и Италией значительно укрепились и вышли на уровень стратегического партнерства. Также была выражена заинтересованность в установлении эффективного сотрудничества с Министерством здравоохранения Азербайджана.

Также состоялся конструктивный диалог о налаживании партнерства в области цифровизации систем здравоохранения. Стороны обсудили обмен опытом в сфере фармацевтики, медицинского образования, повышения квалификации врачей, управления здравоохранением и других областях, представляющих взаимный интерес.