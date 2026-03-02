Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 02 марта, 2026
    • 20:04
    Азербайджан и Иордания подчеркнули недопустимость дальнейшего ухудшения региональной обстановки

    Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иордании Айманом Ас-Сафади.

    Как сообщили Report в МИД, в ходе беседы были обсуждены текущая военно-политическая обстановка и нарастающая напряженность в ближневосточном регионе.

    Отмечается, что стороны, отметив недопустимость дальнейшего ухудшения региональной обстановки, подчеркнули важность урегулирования существующих разногласий посредством диалога и дипломатии в соответствии с нормами и принципами международного права.

    Министры заявили о важности обеспечения безопасности мирного населения и предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации, обратили внимание на необходимость интенсификации международных усилий в направлении установления стабильности и безопасности в регионе.

    В ходе телефонного разговора также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

    Azərbaycan və İordaniya regional təhlükəsizlik mühitinin pisləşməsinin yolverilməz olduğunu vurğulayıblar

    Лента новостей