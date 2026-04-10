    Азербайджан и Германия провели политические консультации в Баку

    Внешняя политика
    • 10 апреля, 2026
    • 18:37
    Азербайджан и Германия провели политические консультации в Баку

    В Баку прошел очередной раунд политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Германии.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана.

    Делегацию Азербайджана возглавлял заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев, германскую - уполномоченный МИД Германии по странам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Никлас Вагнер.

    Стороны обсудили текущее состояние политических связей, подчеркнув важность взаимных визитов и встреч в рамках международных мероприятий. Рассмотрены перспективы сотрудничества в экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах.

    Азербайджанская сторона проинформировала о реализуемых при ее инициативе стратегических энергетических и транспортных проектах. Также состоялся обмен мнениями относительно существующих планов по расширению договорно-правовой базы. Стороны уделили внимание вопросам взаимодействия на международных платформах, а также развитию сотрудничества в рамках различных международных организаций и взаимной поддержке кандидатур.

    В ходе консультаций была предоставлена подробная информация о текущей ситуации в регионе, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и шагах, предпринимаемых в направлении обеспечения устойчивого мира, а также о масштабных восстановительных, реконструкционных и работах по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

    Bakıda Azərbaycan və Almaniya arasında siyasi məsləhətləşmələr keçirilib
    Azerbaijan, Germany hold political consultations in Baku

