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Азербайджан и Болгария провели очередные политические консультации

Азербайджан и Болгария провели очередные политические консультации В Софии прошло четвертое заседание политических консультаций между министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии.
Внешняя политика
2 декабря 2023 г. 18:24
Азербайджан и Болгария провели очередные политические консультации

В Софии прошло четвертое заседание политических консультаций между Министерствами иностранных дел Азербайджана и Болгарии.

Как сообщает Report, делегацию Азербайджана возглавил заместитель министра иностранных дел Ялчин Рафиев, делегацию Болгарии - министр иностранных дел Тихомир Стойчев.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние и перспективы развития двусторонних отношений в политической, экономической, энергетической, транспортной и гуманитарной сферах, а также сотрудничество в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули значение взаимных визитов на высоком уровне в развитии двусторонних отношений, в частности, было отмечено, что визиты, ожидаемые в течение следующего года, внесут дополнительный вклад в текущую динамику сотрудничества.

На встрече уделялось внимание механизмам стратегического диалога и политических консультаций между двумя странами, а также деятельности Совместной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Азербайджаном и Болгарией.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan-Bolqarıstan XİN-ləri arasında siyasi məsləhətləşmələrin dördüncü iclası olub

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