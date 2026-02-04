Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах Визит Ильхама Алиева в Абу-Даби
    Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

    Внешняя политика
    • 04 февраля, 2026
    • 12:13
    Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

    Азербайджан и Армения договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

    Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, договоренность была достигнута в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

    Стороны признали, что оба общества уже ощущают реальные выгоды от мира на местах.

    Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана.

