Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества

Азербайджан и Армения договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, договоренность была достигнута в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Стороны признали, что оба общества уже ощущают реальные выгоды от мира на местах.

Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана.