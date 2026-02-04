Азербайджан и Армения договорились о расширении экономического сотрудничества
Внешняя политика
- 04 февраля, 2026
- 12:13
Азербайджан и Армения договорились продолжить изучение возможностей расширения двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
Как сообщает корреспондент Report из Абу-Даби, договоренность была достигнута в ходе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Стороны признали, что оба общества уже ощущают реальные выгоды от мира на местах.
Они выразили удовлетворение началом двусторонней торговли и продолжающимся экспортом нефтепродуктов из Азербайджана в Армению, а также транзитом зерна и других товаров из третьих стран в Армению через территорию Азербайджана.
