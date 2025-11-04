Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

    Внешняя политика
    • 04 ноября, 2025
    • 15:54
    Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

    Азербайджан и Алжир подписали Соглашение о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, и научно-техническому сотрудничеству.

    Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х.

    Соответствующий документ подписали во вторник министры иностранных дел Азербайджана и Алжира Джейхун Байрамов и Ахмед Аттаф.

    Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что совместная комиссия будет платформой для выявления новых областей взаимного интереса, координации инициатив и содействия обмену опытом и передовой практикой.

    "Данное соглашение знаменует собой важную веху в развитии двусторонних отношений между странами. Эта комиссия создаст структурированный и институционализированный механизм для углубления сотрудничества в ключевых секторах, таких как торговля, инвестиции, наука и технологии", - говорится в сообщении МИД.

    Азербайджан Алжир Джейхун Байрамов Ахмед Аттаф совместная комиссия
    Azərbaycan və Əlcəzair arasında Birgə Komissiyanın yaradılması haqqında Saziş imzalanıb

    Последние новости

    16:05

    Названы сроки полного ввода в эксплуатацию завода по опреснению морской воды в Азербайджане

    Промышленность
    16:05

    АПБА: В импортированном из Грузии картофеле обнаружены паразиты

    Здоровье
    16:02

    На Филиппинах из-за тайфуна "Калмаэги погибли 26 человек - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    15:59

    ЕС выделяет Украине 1,8 млрд евро в рамках пятого транша помощи

    Другие страны
    15:57

    В Бакинском военном суде начался процесс по делу обвиняемого в госизмене

    Происшествия
    15:54

    Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

    Внешняя политика
    15:43

    В Баку изменят схему движения ряда автобусных маршрутов в связи с Парадом Победы

    Инфраструктура
    15:43

    Дело обвиняемого в финансировании терроризма направлено в суд

    Происшествия
    15:40

    Сахиль Бабаев: Азербайджан впервые сократит дефицит сводного бюджета ниже 20% ненефтяного ВВП

    Финансы
    Лента новостей