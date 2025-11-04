Азербайджан и Алжир создают Совместную комиссию по торгово-экономическому сотрудничеству

Азербайджан и Алжир подписали Соглашение о создании Совместной комиссии по торговому, экономическому, и научно-техническому сотрудничеству.

Об этом сообщает Report cо ссылкой на публикацию МИД Азербайджана в соцсети Х.

Соответствующий документ подписали во вторник министры иностранных дел Азербайджана и Алжира Джейхун Байрамов и Ахмед Аттаф.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что совместная комиссия будет платформой для выявления новых областей взаимного интереса, координации инициатив и содействия обмену опытом и передовой практикой.

"Данное соглашение знаменует собой важную веху в развитии двусторонних отношений между странами. Эта комиссия создаст структурированный и институционализированный механизм для углубления сотрудничества в ключевых секторах, таких как торговля, инвестиции, наука и технологии", - говорится в сообщении МИД.