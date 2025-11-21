Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8

    Аттаулла Тарар: Пакистан открыт к сотрудничеству со всеми партнерами D-8

    Внешняя политика
    • 21 ноября, 2025
    • 10:56
    Аттаулла Тарар: Пакистан открыт к сотрудничеству со всеми партнерами D-8

    Пакистан открыт к сотрудничеству со всеми партнерами D-8 для расширения совместных возможностей, укрепления коммуникационных сетей и формирования устойчивых механизмов, которые поддерживают мир, доверие и готовность к кризисам во всех странах объединения.

    Как сообщает Report, об этом заявил федеральный министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар на медиафоруме Организации экономического сотрудничества D-8 "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

    "Пусть сегодняшний медиафорум в Баку станет отправной точкой для нашего сотрудничества в рамках D-8. Давайте вместе строить такую информационную среду, где правда сильнее дезинформации, сотрудничество преодолевает разногласия, а коммуникация становится источником устойчивости, а не уязвимости. Я благодарю правительство Азербайджана за проведение форума и выражаю признательность Секретариату D-8 за усилия по укреплению взаимодействия между медиа государств-членов", - подчеркнул Тарар.

    Он также выразил надежду на создание механизмов, которые будут служить будущим поколениям. "И даже спустя десятилетия люди смогут ссылаться на этот форум как на точку начала инициатив, принесших пользу народам стран D-8 и способствовавших мирному и процветающему будущему наших государств", - заключил министр.

    D-8 Медиафорум D-8 Пакистан
    Attaulla Tarar: Pakistan D-8-in bütün tərəfdaşları ilə əməkdaşlığa açıqdır

    Последние новости

    11:59

    Токаев: Казахстан и Армения подпишут документ о стратегическом партнерстве - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    11:57

    Байрактар: Центр медиамастерства расширит возможности в стратегических коммуникациях

    Медиа
    11:53

    Победителей Международного фестиваля туристических фильмов наградят в Португалии

    Искусство
    11:48

    Дили Эзуга: D-8 - платформа, объединяющая страны-участницы ради защиты общих ценностей

    Медиа
    11:42

    BERNAMA: Центр медиамастерства D-8 станет площадкой для инноваций и партнерства

    Медиа
    11:41

    Григорян: Армения и Казахстан подпишут более десятка документов в сфере экономики

    В регионе
    11:39

    Иран предложил создать общие медиа-ресурсы и новостные бюро стран D-8

    Внешняя политика
    11:32

    Президент Армении: Формирование взаимного доверия важно для мира между Ереваном и Баку

    Внешняя политика
    11:32

    Президент: Посредством регионального сотрудничества мы поддерживаем создание совместных информплатформ

    Внутренняя политика
    Лента новостей