Аттаулла Тарар: Пакистан открыт к сотрудничеству со всеми партнерами D-8

Пакистан открыт к сотрудничеству со всеми партнерами D-8 для расширения совместных возможностей, укрепления коммуникационных сетей и формирования устойчивых механизмов, которые поддерживают мир, доверие и готовность к кризисам во всех странах объединения.

Как сообщает Report, об этом заявил федеральный министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар на медиафоруме Организации экономического сотрудничества D-8 "Содействие диалогу, сотрудничеству и региональной солидарности" в Баку.

"Пусть сегодняшний медиафорум в Баку станет отправной точкой для нашего сотрудничества в рамках D-8. Давайте вместе строить такую информационную среду, где правда сильнее дезинформации, сотрудничество преодолевает разногласия, а коммуникация становится источником устойчивости, а не уязвимости. Я благодарю правительство Азербайджана за проведение форума и выражаю признательность Секретариату D-8 за усилия по укреплению взаимодействия между медиа государств-членов", - подчеркнул Тарар.

Он также выразил надежду на создание механизмов, которые будут служить будущим поколениям. "И даже спустя десятилетия люди смогут ссылаться на этот форум как на точку начала инициатив, принесших пользу народам стран D-8 и способствовавших мирному и процветающему будущему наших государств", - заключил министр.