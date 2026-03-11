Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

Бакинский Глобальный форум является важной площадкой для расширения международного сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, об этом говорилось на встрече премьер-министра Азербайджана Али Асадова с первым вице-президентом Коста-Рики Франсиско Гамбоа, который находится с визитом в Баку.

Стороны отметили, что на фоне растущей напряженности в мире и сложных геополитических процессов форум играет важную роль для продвижения диалога и укрепления взаимного доверия.

На встрече также были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, а также в области зеленой энергетики и других направлениях.

Во встрече также приняла участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.