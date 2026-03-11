Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Внешняя политика
    • 11 марта, 2026
    • 18:01
    Асадов и Гамбоа отметили роль Бакинского форума в укреплении международного диалога

    Бакинский Глобальный форум является важной площадкой для расширения международного сотрудничества.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабмин, об этом говорилось на встрече премьер-министра Азербайджана Али Асадова с первым вице-президентом Коста-Рики Франсиско Гамбоа, который находится с визитом в Баку.

    Стороны отметили, что на фоне растущей напряженности в мире и сложных геополитических процессов форум играет важную роль для продвижения диалога и укрепления взаимного доверия.

    На встрече также были обсуждены перспективы развития двусторонних отношений в экономической, инвестиционной, гуманитарной сферах, а также в области зеленой энергетики и других направлениях.

    Во встрече также приняла участие генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен.

    Бакинский глобальный форум Али Асадов Франсиско Гамбоа
    Əli Əsədov və Fransisko Qamboa Azərbaycan-Kosta Rika əməkdaşlığını müzakirə edib
    Azerbaijan PM meets Costa Rica vice president in Baku
