​Артур Раси-заде: Азербайджано-грузинские связи расширяются ускоренными темпами

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Артур Раси-заде встретился с прибывающим с официальным визитом в Азербайджане заместителем премьер-министра Грузии, министром иностранных дел Георгием Квирикашвили.

Как сообщает Report, отметив развитие азербайджано-грузинских связей, А.Раси-заде выразил уверенность, что этот визит даст толчок взаимному сотрудничеству и заявил о принятии всех необходимых шагов для укрепления связей.

Затронув армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт, А.Раси-заде обратил внимание на важность решения проблемы в рамках международных правовых норм на основе принципов неприкосновенности территориальной целостности и границ Азербайджана.

Подчеркнув важность стратегического сотрудничества между двумя странами, Георгий Квирикашвили заявил о заинтересованности его страны в сотрудничестве с Азербайджаном. Касаясь проблем региона, заместитель премьер-министра Грузии заявил, что воцарение стабильности в регионе является важным условием для развития двух стран. Гость также выразил уверенность, что взаимные визиты на высоком уровне дадут толчок еще большему развитию отношений между Азербайджаном и Грузией.

На встрече состоялся обмен мнениями по интересующим стороны вопросам.