Армения ожидает решения РФ по восстановлению ж/д к границам с Азербайджаном и Турцией

Армения обратилась к партнерам из России с просьбой принять решение по вопросу осуществления восстановительных работ на участках железных дорог, ведущих из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване.

По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе контактов с российской стороной, в том числе на уровне лидеров государств и правительств: "Да, этот вопрос обсуждался. Я обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным, была также возможность у вице-премьера Армении поговорить об этом с заместителем председателя правительства РФ. Мы ожидаем реакции наших партнеров из РФ".

Говоря о временных рамках реализации восстановительных работ, премьер-министр подчеркнул, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP надлежащим сроком является ближайшее время.

"Надлежащий срок - сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу", - добавил он.