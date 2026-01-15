Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Внешняя политика
    • 15 января, 2026
    • 13:50
    Армения ожидает решения РФ по восстановлению ж/д к границам с Азербайджаном и Турцией

    Армения обратилась к партнерам из России с просьбой принять решение по вопросу осуществления восстановительных работ на участках железных дорог, ведущих из Армении к границам с Азербайджаном и Турцией.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге в Ереване.

    По его словам, данный вопрос обсуждался в ходе контактов с российской стороной, в том числе на уровне лидеров государств и правительств: "Да, этот вопрос обсуждался. Я обсуждал его с президентом России Владимиром Путиным, была также возможность у вице-премьера Армении поговорить об этом с заместителем председателя правительства РФ. Мы ожидаем реакции наших партнеров из РФ".

    Говоря о временных рамках реализации восстановительных работ, премьер-министр подчеркнул, что после подписания рамочного соглашения между Арменией и США по реализации проекта TRIPP надлежащим сроком является ближайшее время.

    "Надлежащий срок - сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу", - добавил он.

    Армения Никол Пашинян Азербайджан Турция железные дороги Россия коммуникации
    Ermənistan Azərbaycan və Türkiyə sərhədlərinə dəmir yolunun bərpası ilə bağlı Rusiyanın qərarını gözləyir
    Armenia awaits Russia's decision on restoring railway lines to borders with Azerbaijan, Türkiye

