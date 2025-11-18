Анар Велиев: Запад меняет подход к ЦА и Южному Кавказу, фокус смещается на экономику

Азербайджан последовательно продвигается к формированию единого регионального пространства, объединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ.

Как передает Report, об этом заявил доцент и советник проректора по учебной работе Университета ADA Анар Велиев, выступая на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

По его словам, процессы, происходящие сегодня в регионе, можно рассматривать как попытку сблизить страны Центральной Азии и Южного Кавказа - и эта попытка, вероятно, увенчается успехом.

"На прошлой неделе произошло знаковое событие: Азербайджан присоединился к консультативному диалогу стран Центральной Азии, став полноправным партнером региона. Мы стремимся сделать Центральную Азию и Южный Кавказ единым регионом. Для всех стран это огромная возможность сформировать гармоничное и полноценное объединение", - отметил он.

Эксперт подчеркнул, что прекращение войны между Арменией и Азербайджаном открыло путь к согласованию действий между странами и формированию более гармоничного регионального объединения.

"Речь идет не о том, чтобы делить страны на прозападные, пророссийские или проармянские. Мы говорим о формировании нового, уникального регионального игрока", - заявил Велиев.

Он также отметил изменение подхода западных партнеров к взаимодействию с Южным Кавказом и Центральной Азией. "Сегодня акцент смещен на бизнес и экономические возможности", - добавил эксперт.