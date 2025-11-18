Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры

    Анар Велиев: Запад меняет подход к ЦА и Южному Кавказу, фокус смещается на экономику

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 13:23
    Анар Велиев: Запад меняет подход к ЦА и Южному Кавказу, фокус смещается на экономику

    Азербайджан последовательно продвигается к формированию единого регионального пространства, объединяющего Центральную Азию и Южный Кавказ.

    Как передает Report, об этом заявил доцент и советник проректора по учебной работе Университета ADA Анар Велиев, выступая на первом Азербайджано-американском форуме мозговых центров.

    По его словам, процессы, происходящие сегодня в регионе, можно рассматривать как попытку сблизить страны Центральной Азии и Южного Кавказа - и эта попытка, вероятно, увенчается успехом.

    "На прошлой неделе произошло знаковое событие: Азербайджан присоединился к консультативному диалогу стран Центральной Азии, став полноправным партнером региона. Мы стремимся сделать Центральную Азию и Южный Кавказ единым регионом. Для всех стран это огромная возможность сформировать гармоничное и полноценное объединение", - отметил он.

    Эксперт подчеркнул, что прекращение войны между Арменией и Азербайджаном открыло путь к согласованию действий между странами и формированию более гармоничного регионального объединения.

    "Речь идет не о том, чтобы делить страны на прозападные, пророссийские или проармянские. Мы говорим о формировании нового, уникального регионального игрока", - заявил Велиев.

    Он также отметил изменение подхода западных партнеров к взаимодействию с Южным Кавказом и Центральной Азией. "Сегодня акцент смещен на бизнес и экономические возможности", - добавил эксперт.

    Азербайджан-США мозговые центры Центральная Азия Южный Кавказ
    Anar Valiyev: West changing its approach to Central Asia, South Caucasus, shifting its focus to economy

    Последние новости

    13:32

    Казахстан и Эстония подписали 11 коммерческих соглашений на сумму свыше $500 млн

    В регионе
    13:31

    В Баскале после реставрации открыта улица Демирчи базары

    Туризм
    13:23

    Анар Велиев: Запад меняет подход к ЦА и Южному Кавказу, фокус смещается на экономику

    Внешняя политика
    13:08

    Джон ДиПирро: Реализация TRIPP имеет ключевое значение для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    13:06

    Майя Битадзе: Прогресс в мирном процессе Баку и Еревана - возможность для региональной стабильности

    В регионе
    13:03

    Пограничники Беларуси и Литвы обсуждают ситуацию на границе

    Другие страны
    13:02

    Рич Аутзен: TRIPP открывает масштабные возможности для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    12:52

    Объем грузоперевозок по транспортным коридорам Азербайджана за 9 месяцев превысил 24 млн тонн

    Инфраструктура
    12:51

    Flydubai заказывает 150 самолетов Airbus, увеличивая свой флот более чем вдвое

    Другие страны
    Лента новостей