    Анар Керимов: ICESCO развивает региональное сотрудничество с ЦА через офис в Баку

    Исламская организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) усиливает сотрудничество со странами региона посредством своего представительства в Баку.

    Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил руководитель сектора партнерства и международного сотрудничества ICESCO Анар Керимов на международной научной конференции, приуроченной к 690-летию со дня рождения Амира Темура.

    "Наш региональный офис в Баку был открыт в апреле 2025 года и в настоящее время полностью функционирует. Он охватывает Центральную Азию, включая Узбекистан, и, тесно взаимодействуя с национальными партнерами в сферах образования, науки, культуры и наследия, выступает координационным центром для устойчивого регионального сотрудничества, которого заслуживает этот регион исламского мира", - сказал он.

    По его словам, все это является отражением четкого стратегического курса: Центральная Азия и Кавказ связывают историческое прошлое исламской цивилизации с ее будущим, которое закладывается именно в этом регионе.

    Представитель ICESCO обратил внимание на то, что сотрудничество организации с Узбекистаном в последние годы обрело конкретное практическое содержание. В частности, ведется реализация совместных инициатив в области культурного наследия и науки.

    Особо он остановился на открытии Центра исламской цивилизации, охарактеризовав его как значимую веху не только для Узбекистана, но и для всего исламского мира в целом.

    "Это учреждение мирового масштаба, призванное изучать, оберегать и продвигать исламскую цивилизацию во всем ее многообразии", - добавил он.

