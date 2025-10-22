ANAMA и МЧС Украины будут сотрудничать в сфере гуманитарного разминирования

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в рамках конференции UMAC-2025 в Токио подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсети X.

"Спасибо нашим азербайджанским партнерам за их поддержку - Вместе за безопасность и просто мир!", - отметил он.