ANAMA и МЧС Украины будут сотрудничать в сфере гуманитарного разминирования
Внешняя политика
- 22 октября, 2025
- 19:43
Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в рамках конференции UMAC-2025 в Токио подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области гуманитарного разминирования.
Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсети X.
"Спасибо нашим азербайджанским партнерам за их поддержку - Вместе за безопасность и просто мир!", - отметил он.
