    ANAMA и МЧС Украины будут сотрудничать в сфере гуманитарного разминирования

    Внешняя политика
    • 22 октября, 2025
    • 19:43
    ANAMA и МЧС Украины будут сотрудничать в сфере гуманитарного разминирования

    Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины в рамках конференции UMAC-2025 в Токио подписали меморандум о взаимопонимании по расширению сотрудничества в области гуманитарного разминирования.

    Как сообщает Report, об этом написал посол Украины в Баку Юрий Гусев в соцсети X.

    "Спасибо нашим азербайджанским партнерам за их поддержку - Вместе за безопасность и просто мир!", - отметил он.

    ANAMA гуманитарное разминирование Юрий Гусев
    Azərbaycan və Ukrayna humanitar minatəmizləmə sahəsində əməkdaşlıq edəcək

