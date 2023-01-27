Аналитик: Есть ощущение молчаливого согласия иранского правительства на нападение

"Презрение Ирана к Венской конвенции хорошо известно"

Есть ощущение, что правительство Ирана дало молчаливое согласие на атаку на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом отмечает старший аналитик американской консалтинговой компании "IHS Markit" по странам СНГ и Кавказа Александр Меликишвили в Twitter.

"Насколько "хорошо" иранская сторона защищает посольство Азербайджана. Нападающий машет иранскому полицейскому, сидящему в кабинке, который берет телефон и куда-то звонит. На первый взгляд уже можно сказать, что есть законные подозрения в том, что это было осуществлено с молчаливого одобрения иранского правительства", - пишет А. Меликишвили, комментируя видеокадры теракта.

"Презрение Исламской Республики к Венской конвенции 1961 года очень хорошо известно. Теперь Азербайджан будет требовать скорейшего расследования и сурового наказания для человека, совершившего это нападение", добавил он.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.