Анаклаудия Россбах: Азербайджан делает ставку на создание качественной городской среды

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций и руководитель программы UN-Habitat Анаклаудия Россбах заявила, что провозглашение 2026 года Годом градостроительства и архитектуры в Азербайджане свидетельствует о стремлении государства развивать качемственную городскую инфраструктуру, формировать надежные сообщества и оказывать поддержку специалистам в сфере проектирования и урбанистики.

Как передает Report, об этом соответствующее заявление Россбах сделала на церемони открытии XIII Глобального Бакинского форума.

"Я выражаю поддержку решению властей посвятить 2026 год вопросам градостроительства и архитектуры в Азербайджане. Это убедительный показатель того, что на фоне сомнений в процессах глобализации, страна направляет ресурсы в улучшение своих населенных пунктов, а также в экспертов, ответственных за их создание и развитие.

Как исполнительный директор UN-Habitat, я выражаю надежду, что идеи и дискуссии текущего мероприятия определят наши общие шаги как в Баку, так и на международной арене. Эти идеи могут найти отражение в работе Всемирного форума городов и последующих международных процессах, но самое главное - в конкретных инвестициях в города, жилье и районы по всему миру", - сказала она.

Россбах особо отметила, что Баку присоединяется к числу городов, которые принимали и конференцию COP, и Всемирный форум городов: "Тем самым он помогает формировать подходы к реагированию на изменение климата и к формированию нашего городского будущего".

Она также выразила уверенность в том, что Глобальный Бакинский форум будет способствовать восстановлению сообществ и доверия, обеспечит защиту уязвимых категорий граждан и поспособствует формированию более справедливых и экологически устойчивых мегаполисов.