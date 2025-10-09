Ана Бирчал: Вашингтонская декларация ознаменовала завершение крупного регионального конфликта

Азербайджан и Армения ведут работу с целью прояснения судьбы пропавших без вести в результате многолетнего конфликта, необходимо обеспечить эффективность данной работы.

Как сообщает Report, об этом сказала бывший министр юстиции Ана Бирчал на международной конференции "Объединение усилий и расширение сотрудничества для решения проблемы пропавших без вести", проходящей в Баку.

"В настоящее время ведется работа по выяснению судьбы около 4 тыс. пропавших без вести лиц. Мы также настаиваем на прояснении судьбы всех пропавших без вести. Соответствующие структуры Азербайджана и Армении проводят в связи с этим работы. Необходимо продолжать эффективную деятельность в этом направлении", - сказала она.

Бирчал также прокомментировала саммит в Вашингтоне 8 августа текущего года. По ее словам, Вашингтонская декларация ознаменовала завершение крупного регионального конфликта.

"Вашингтонская декларация - это победа Азербайджана. Хочу поздравить президента Ильхама Алиева и азербайджанский народ с этим достижением. Люди, которые были вынуждены покинуть свои земли 30 лет назад, наконец возвращаются в родные места", - добавила она.