    Амирбеков обсудил в представителями властей Чехии сотрудничество и региональную повестку

    15 апреля, 2026
    Специальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в ходе визита в Чехию провел ряд встреч высокого уровня, на которых обсуждались перспективы двустороннего сотрудничества и региональная повестка.

    Как сообщает Report, в рамках визита состоялись переговоры с советником премьер-министра Чехии по вопросам национальной безопасности Гинеком Кмоничеком, первым заместителем министра иностранных дел Иржи Бродским, представителями Администрации президента и парламента страны.

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития азербайджано-чешских отношений, подчеркнув важную роль Совместной декларации о стратегическом партнерстве, подписанной в 2015 году. Отдельно была отмечена значимость регулярных контактов на высоком уровне, включая встречу президента Ильхама Алиева с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем в рамках Давосского форума в январе 2026 года.

    Чешская сторона выразила заинтересованность в углублении сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, промышленности и обороны, а также в расширении торгово-экономических и инвестиционных связей.

    В ходе переговоров также обсуждались отношения Азербайджана с Европейским союзом. Представители Чехии подчеркнули важную роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы и развитии Среднего коридора, назвав страну ключевым транспортно-логистическим узлом между Европой и Азией.

    Амирбеков, в свою очередь, проинформировал чешских партнеров о ходе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, включая договоренности, достигнутые в Вашингтоне в августе 2025 года. Он отметил, что предстоящие политические процессы в Армении могут сыграть важную роль в подписании мирного соглашения и обеспечении долгосрочной стабильности в регионе.

    Чешская сторона поддержала мирную повестку Азербайджана и выразила надежду на скорейшее подписание соглашения.

    В рамках визита Амирбеков также выступил в одном из ведущих аналитических центров Чехии, а также дал интервью международным СМИ.

