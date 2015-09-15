​Американский законодательный совет принял резолюцию по Азербайджану - ФОТО

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Американский законодательный совет (American Legislative Exchange Council – ALEC), объединяющий в себе законодателей 50 американских штатов, принял обширную резолюцию, подчеркивающую стратегическое значение и стремительное развитие Азербайджана.

Как сообщили Report в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе, в резолюции подчеркнуто геополитическое значение Азербайджана, отражена необходимость усиления и углубления стратегического сотрудничества между правительством США и официальным Баку. В документе отмечается, что США должны поддерживать таких союзников как Азербайджан.

В резолюции также говорится, что США и ООН поддерживают территориальную целостность, суверенитет и независимость Азербайджана.

Помимо этого, в документе подчеркивается, что Азербайджан оказал сильную поддержку США после событий 11 сентября, страна тесно сотрудничает с США в борьбе с международным терроризмом, через Азербайджан перевозится 40% грузов для американских войск и сил коалиции в Афганистане.