Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу

Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу

Французскому обществу преподносят темы ислама и миграции как явную угрозу безопасности, Париж тратит на эту пропаганду огромные средства.

Как передает Report, об этом заявил профессор Университета "Алжир-2", исследователь Чакиб Бенхафри на международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" в Баку.

По его словам, историки и международные юристы в контексте истории Алжира всегда затрагивают тему войны. "Я никогда не видел другого заголовка во французских СМИ. Не было места позитивным элементам. И сегодня они представляют все так, будто без Франции Африка никогда не сможет измениться и развиваться", - отметил он.

Исследователь подчеркнул, что Франция выделяет огромные средства на пропаганду своей политики: "Мы, будучи четвертым или пятым поколением бывших колоний, родились и выросли во Франции, можем ясно видеть политику этой страны. Франция для продвижения своей якобы "цивилизаторской миссии" всегда тратила огромные деньги на пропаганду".