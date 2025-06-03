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Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу

Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу
Внешняя политика
3 июня 2025 г. 11:14
Алжирский исследователь: Французскому обществу преподносят ислам как явную угрозу

Французскому обществу преподносят темы ислама и миграции как явную угрозу безопасности, Париж тратит на эту пропаганду огромные средства.

Как передает Report, об этом заявил профессор Университета "Алжир-2", исследователь Чакиб Бенхафри на международной научной конференции "Имперская структура: идеологии и реалии колониализма" в Баку.

По его словам, историки и международные юристы в контексте истории Алжира всегда затрагивают тему войны. "Я никогда не видел другого заголовка во французских СМИ. Не было места позитивным элементам. И сегодня они представляют все так, будто без Франции Африка никогда не сможет измениться и развиваться", - отметил он.

Исследователь подчеркнул, что Франция выделяет огромные средства на пропаганду своей политики: "Мы, будучи четвертым или пятым поколением бывших колоний, родились и выросли во Франции, можем ясно видеть политику этой страны. Франция для продвижения своей якобы "цивилизаторской миссии" всегда тратила огромные деньги на пропаганду".

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Версия на английском языке Algerian researcher: Islam, migration issues presented as threat to French society
Версия на азербайджанском языке Əlcəzairli tədqiqatçı: İslam və miqrasiya məsələləri fransız cəmiyyətinə təhdid kimi təqdim olunur

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