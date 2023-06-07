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Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации

Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации 7 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шикитано.
Внешняя политика
7 июня 2023 г. 13:12
Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации

7 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о проделанной работе в области развития гражданской авиации и авиационной безопасности в Азербайджане.

Было отмечено, что соответствие стандартов авиационной безопасности в нашей стране стандартам ICAO высоко оценено организацией.

Отметив, что аэропорты, введенные в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях, включены в каталог международных пространственных индексов ICAO, премьер-министр подчеркнул важность строительства международных аэропортов в этих регионах с точки зрения развития туризма.

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Версия на английском языке Ali Asadov meets President of ICAO Council
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Beynəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatı Şurasının prezidenti ilə görüşüb

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