Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации

7 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шикитано.

7 июня премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) Сальваторе Шаккитано.

Об этом Report сообщили в Кабинете Министров.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями о проделанной работе в области развития гражданской авиации и авиационной безопасности в Азербайджане.

Было отмечено, что соответствие стандартов авиационной безопасности в нашей стране стандартам ICAO высоко оценено организацией.

Отметив, что аэропорты, введенные в эксплуатацию на освобожденных от оккупации территориях, включены в каталог международных пространственных индексов ICAO, премьер-министр подчеркнул важность строительства международных аэропортов в этих регионах с точки зрения развития туризма.