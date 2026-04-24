    Внешняя политика
    • 24 апреля, 2026
    • 15:49
    Али Асадов принял посла Грузии в связи с окончанием дипмиссии в Азербайджане

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов провел встречу с послом Грузии Зурабом Патарадзе в связи с завершением его дипломатической миссии в стране.

    Как передает "Report" со ссылкой на Кабинет министров, в ходе встречи Асадов поблагодарил дипломата за вклад в развитие двусторонних отношений и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

    Стороны отметили высокий уровень дружественных связей и стратегического партнерства между двумя странами, а также обсудили перспективы расширения сотрудничества в различных сферах.

    Напомним, что президент Грузии Михеил Кавелашвили представил кандидатуру Зураба Патарадзе на пост главы правительства Аджарской Автономной Республики.

    Али Асадов Зураб Патарадзе Кабинет министров Азербайджано-грузинские отношения
    Əli Əsədov Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirini səlahiyyətinin bitməsi ilə bağlı qəbul edib
    Ali Asadov receives outgoing Georgian ambassador

