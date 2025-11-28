Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Али Асадов обсудил с иорданским министром вопросы расширения двустороннего сотрудничества

    Внешняя политика
    • 28 ноября, 2025
    • 15:45
    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Ярубом Аль-Куда.

    Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече подчеркнуто развитие азербайджано-иорданских межгосударственных отношений, основанных на принципах дружбы и сотрудничества.

    Также обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную.

    Во встрече принял участие министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.

    Əli Əsədov iordaniyalı nazirlə ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndirilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan and Jordan discuss expanding cooperation across key sectors

