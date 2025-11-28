Али Асадов обсудил с иорданским министром вопросы расширения двустороннего сотрудничества
Внешняя политика
- 28 ноября, 2025
- 15:45
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Ярубом Аль-Куда.
Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече подчеркнуто развитие азербайджано-иорданских межгосударственных отношений, основанных на принципах дружбы и сотрудничества.
Также обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную.
Во встрече принял участие министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.
Последние новости
16:21
Управлению государственного заповедника города Шуша даны новые полномочияИнфраструктура
16:18
Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 33%АПК
16:08
Помощник президента Азербайджана встретился с представителями НАТО в БрюсселеВнешняя политика
16:05
ЭКОВАС сообщило о приостановлении членства Гвинеи-Бисау в объединенииДругие страны
16:03
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си ЦзиньпинуВнешняя политика
15:58
Фото
İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana HubИКТ
15:50
Фото
Новая постановка Азербайджанского Академического музтеатра "Ты - король" сравнима с лучшими мюзиклами БродвеяДругие
15:47
НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисамиВ регионе
15:46