Али Асадов обсудил с иорданским министром вопросы расширения двустороннего сотрудничества

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с министром промышленности, торговли и снабжения Иордании Ярубом Аль-Куда.

Как сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров, на встрече подчеркнуто развитие азербайджано-иорданских межгосударственных отношений, основанных на принципах дружбы и сотрудничества.

Также обсуждены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных сферах, включая торгово-экономическую, инвестиционную и гуманитарную.

Во встрече принял участие министр финансов Азербайджана Сахиль Бабаев.