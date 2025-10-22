Али Асадов: Дружба Азербайджана и Грузии является важным фактором стабильности в регионе

Дружба Азербайджана и Грузии является одним из важных факторов стабильности и развития в регионе.

Как сообщает Report, об этом сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов на открытии V Тбилисского форума "Шелковый путь".

По его словам, всего за несколько лет этот форум полностью утвердился как авторитетная и эффективная международная платформа для обсуждения важных вопросов, входящих в региональную и глобальную повестку.

Асадов отметил, что последние процессы, наблюдаемые в мире, особенно вызовы в сфере экономического сотрудничества и транспорта, более отчетливо показывают актуальность и значимость форума.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Грузия, расположенные на стратегическом транспортном маршруте Великого Шелкового пути, соединяющем Восток и Запад, на протяжении веков играли роль моста между Европой и Азией, внося важный вклад в развитие торгово-экономических связей и укрепление культурного и гуманитарного обмена.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня Азербайджан и Грузия продолжают эту историческую миссию в новом содержании, играя ведущую роль в укреплении регионального сотрудничества, выступая основными участниками в формировании новых транспортных и логистических маршрутов в евразийском пространстве.

Он добавил, что отношения дружбы и стратегического партнерства, объединяющие Азербайджан и Грузию, на протяжении многих лет являются одних из важных факторов стабильности и развития в регионе:

"Сегодня обе страны являются надежными партнерами не только в политическом плане, но и в экономической, энергетической и транспортной сферах. Транспортно-транзитная сфера традиционно занимает особое место в нашей повестке. Именно это направление обладает большим потенциалом с точки зрения увеличения взаимной торговли и инвестиций, а также создания новых экономических возможностей. Стратегическое географическое положение и крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру укрепили позицию Азербайджана как важного транспортно-логистического центра в Евразии".