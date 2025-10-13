Алексей Оверчук: 176 тыс. транспортных средств перевезли грузы по МТК "Север-Юг"

В этом году 176 тыс. 77 транспортных средств осуществили грузоперевозки по международному транспортному коридору "Север-Юг".

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил заместитель премьер-министра России Алексей Оверчук на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

По его словам, коридор дает большой импульс развитию экономики и транспортной системы всех трех стран региона.

"В настоящее время обсуждается вопрос соединения железнодорожных систем России, Азербайджана и Ирана. Мы должны организовать устойчивые пункты перехода для увеличения объема грузоперевозок. Россия создала благоприятные условия на таможне для автомобильных переходов, предотвращены задержки. За прошедший период этого года 176 тыс. 77 транспортных средств, перевозивших грузы по этому коридору, прошли через эти пункты и безопасно доставили грузы до пункта назначения. Осуществляются работы по формированию переходов с пропускной способностью 3 тыс. транспортных средств в сутки. В результате этих работ за минувшие 7 месяцев текущего года объем грузов, импортируемых по коридору, увеличился на 7%", - сказал Оверчук.

Вице-премьер подчеркнул, что товарооборот между Ираном и Россией вырос на 33%, и эта тенденция роста продолжается: "Это еще больше увеличит объем грузоперевозок по упомянутому коридору в ближайшем будущем, и мы должны быть к этому готовы".