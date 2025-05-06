Александр Винников: Сотрудничество Азербайджана и НАТО охватывает широкий спектр направлений

Сотрудничество Азербайджана с НАТО, начавшееся с участия нескольких офицеров в мероприятиях альянса, сегодня превратилось в устойчивое партнерство, охватывающее широкий спектр направлений.

Сотрудничество Азербайджана с НАТО, начавшееся с участия нескольких офицеров в мероприятиях Альянса, сегодня превратилось в устойчивое партнерство, охватывающее широкий спектр направлений.

Как сообщает Report, об этом заявил глава офиса связи НАТО в Грузии Александр Винников, выступая в Университете ADA.

Он напомнил, что партнерство между Азербайджаном и НАТО началось в 1994 году с визита Гейдара Алиева в штаб-квартиру Альянса и подписания рамочного документа "Партнерство ради мира". "В прошлом году мы отметили 30-летие этого события торжественным мероприятием в Баку. Это стало поворотным моментом в истории наших отношений, положившее начало многогранному сотрудничеству ", - отметил Винников.

По его словам, взаимодействие охватывает ключевые сферы — от оборонного планирования до научного сотрудничества.

"Азербайджан использует рекомендации НАТО при построении оборонных структур, участвует в миротворческих миссиях и в Программе оборонного образования, направленной на модернизацию учебных заведений, таких как Военный колледж Вооруженных сил и, с недавнего времени, Высшая военная школа", - отметил он.

Винников особо выделил участие Азербайджана в гуманитарных инициативах Альянса: "Страна оказывает помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий, предоставляя союзникам и партнерам помощь в виде противопожарной авиации и вертолетов. Уже 30 лет Азербайджан участвует в программе “Наука во имя мира и безопасности”, реализуя совместные проекты с научными учреждениями стран-членов НАТО - в том числе в сфере кибербезопасности и борьбы с терроризмом".

Винников также отметил тесное взаимодействие НАТО с Национальным агентством Азербайджана по разминированию (ANAMA). "На протяжении многих лет это сотрудничество способствовало утилизации неразорвавшихся боеприпасов и ликвидации остатков ракетного топлива советского периода", - заключил он.