Активистка из ДР Конго: Женщины были главными жертвами бельгийского колониализма

Женщины в Демократической Республике Конго в период бельгийского колониального господства стали одной из самых уязвимых групп населения и подвергались систематическому насилию.

Как сообщает Report, об этом заявила член женской организации "За мир в Южном Киву", правозащитник Садики Ньябисоки Агнес на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

По словам активистки, подобные международные мероприятия имеют особое значение, поскольку позволяют донести до мирового сообщества правду о страданиях конголезских женщин.

"Благодаря таким конференциям, как сегодняшняя в Баку, мы можем говорить о боли и несправедливости, пережитой женщинами в ДР Конго. Мы продолжим бороться за признание этих страданий и за справедливость для всех жертв колониального насилия", - сказала она.

Правозащитник выразила сожаление, что, несмотря на многочисленные исторические свидетельства и факты преступлений, Бельгия до сих пор не принесла официальных извинений женскому населению ДР Конго.

"Наш народ ждет не только признания, но и искреннего раскаяния", - подытожила она.