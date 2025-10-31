Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Активистка из ДР Конго: Женщины были главными жертвами бельгийского колониализма

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 11:27
    Активистка из ДР Конго: Женщины были главными жертвами бельгийского колониализма

    Женщины в Демократической Республике Конго в период бельгийского колониального господства стали одной из самых уязвимых групп населения и подвергались систематическому насилию.

    Как сообщает Report, об этом заявила член женской организации "За мир в Южном Киву", правозащитник Садики Ньябисоки Агнес на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

    По словам активистки, подобные международные мероприятия имеют особое значение, поскольку позволяют донести до мирового сообщества правду о страданиях конголезских женщин.

    "Благодаря таким конференциям, как сегодняшняя в Баку, мы можем говорить о боли и несправедливости, пережитой женщинами в ДР Конго. Мы продолжим бороться за признание этих страданий и за справедливость для всех жертв колониального насилия", - сказала она.

    Правозащитник выразила сожаление, что, несмотря на многочисленные исторические свидетельства и факты преступлений, Бельгия до сих пор не принесла официальных извинений женскому населению ДР Конго.

    "Наш народ ждет не только признания, но и искреннего раскаяния", - подытожила она.

