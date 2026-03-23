    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз

    Айхан Гаджизаде: Ждем разъяснений в связи с заявлением Марии Захаровой

    Внешняя политика
    • 23 марта, 2026
    • 15:36
    Айхан Гаджизаде: Ждем разъяснений в связи с заявлением Марии Захаровой

    Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что азербайджанская сторона ожидает разъяснений в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой на последнем брифинге.

    Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, Гаджизаде отметил, что Мария Захарова в ходе последнего брифинга, отвечая на вопрос о высказываниях премьер-министра Армения Никола Пашиняна относительно духовенства, попыталась без какой-либо связи с темой упомянуть имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, "что является неприемлемым".

    "Упоминание имени общенационального лидера Гейдара Алиева в подобном контексте является проявлением неуважения к его наследию и к азербайджанскому народу", - отметил Гаджизаде.

    "Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя. Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не необоснованных заявлений, способных усилить напряженность и подорвать доверие. Мы ожидаем разъяснений от российской стороны по поводу данного заявления", - добавил он.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Айхан Гаджизаде Мария Захарова Гейдар Алиев МИД России
    Azərbaycan XİN: Mariya Zaxarovanın açıqlaması ilə bağlı izahat gözləyirik
