Айхан Гаджизаде: Ждем разъяснений в связи с заявлением Марии Захаровой

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что азербайджанская сторона ожидает разъяснений в связи с заявлением официального представителя МИД России Марии Захаровой на последнем брифинге.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, Гаджизаде отметил, что Мария Захарова в ходе последнего брифинга, отвечая на вопрос о высказываниях премьер-министра Армения Никола Пашиняна относительно духовенства, попыталась без какой-либо связи с темой упомянуть имя общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, "что является неприемлемым".

"Упоминание имени общенационального лидера Гейдара Алиева в подобном контексте является проявлением неуважения к его наследию и к азербайджанскому народу", - отметил Гаджизаде.

"Подобные заявления не соответствуют стандартам, ожидаемым от официального представителя. Дипломатия требует дисциплины, точности и ответственности, а не необоснованных заявлений, способных усилить напряженность и подорвать доверие. Мы ожидаем разъяснений от российской стороны по поводу данного заявления", - добавил он.