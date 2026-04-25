Айхан Гаджизаде: Ложные заявления Мамдани недопустимы и должны быть незамедлительно удалены

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде раскритиковал антиазербайджанское заявление мэра Нью-Йорка Зохрана Кваме Мамдани, призвав публичных деятелей воздерживаться от распространения дезинформации и способствовать примирению.

Как сообщает Report, об этом он написал в соцсети Х.

"Мэр Зохран Кваме Мамдани, публичные деятели должны действовать ответственно, воздерживаться от распространения дезинформации и способствовать примирению, а не углублению раскола посредством политически мотивированных и исторически ложных заявлений. Мы отвергаем ваше провокационное заявление", - написал Гаджизаде.

По его словам, подобные высказывания свидетельствуют о непонимании истории и реалий региона и искажают факты в угоду политическим нарративам.

Гаджизаде подчеркнул, что в 2020 году Азербайджан действовал в пределах своей международно признанной территории, в соответствии с нормами международного права и резолюциями Совета Безопасности ООН.

По его словам, контртеррористические меры 2023 года привели к восстановлению конституционного порядка после трех десятилетий незаконной оккупации: "Утверждения о "изгнании" игнорируют тот факт, что армянским жителям были предложены реинтеграция, полные равные права и гарантии безопасности".

"Особую обеспокоенность вызывает то, что избранное должностное лицо продвигает односторонние нарративы, игнорируя этнические чистки и массовые убийства сотен тысяч азербайджанцев в период оккупации, а также разрушение культурного и религиозного наследия. Подобные безответственные заявления неприемлемы и должны быть незамедлительно удалены", - добавил он.