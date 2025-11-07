Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Айхан Гаджизаде: В двусторонней повестке Баку и Парижа фактически начался новый этап

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 14:40
    Айхан Гаджизаде: В двусторонней повестке Баку и Парижа фактически начался новый этап

    Встреча лидеров Азербайджана и Франции Ильхама Алиева и Эмманюэля Макрона в Копенгагене, а также продолжающиеся политические контакты привели к тому, что в двусторонней повестке фактически начался новый этап.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    Представитель ведомства отметил, что с первых лет независимости Азербайджан был заинтересован в выстраивании сотрудничества с Францией на основе взаимного уважения.

    "Не случайно в 1993 году общенациональный лидер Гейдар Алиев, будучи президентом Азербайджана, совершил свой первый официальный зарубежный визит именно во Францию. Аналогично, после избрания на пост главы государства в 2003 году президент Ильхам Алиев также посетил Францию с первым официальным визитом. Поддерживаемый годами регулярный политический диалог способствовал развитию широкого сотрудничества между двумя странами в экономической и гуманитарной сферах", - отметил он.

    Гаджизаде с сожалением подчеркнул, что действия Францией в период и после 44-дневной Отечественной войны нанесли серьезный ущерб двусторонним связям. В частности, многочисленные антиазербайджанские заявления, предвзятые и далекие от реальности резолюции, принятые Сенатом и Национальным собранием Франции, ухудшили отношения. Негативно сказались и инициативы Франции в Совбезе ООН, институтах ЕС, Совете Европы, а также во Франкофонии, членом которой наша страна не является, отметил он.

    "Несмотря на кампанию очернения против Азербайджана, наши шаги и официальные заявления носили исключительно ответный характер. Каналы диалога со своей стороны мы всегда оставляли открытыми. Встреча президентов Азербайджана и Франции на полях саммита ЕПС в Копенгагене в октябре была полезной для обсуждения спорных вопросов, вызывавших недопонимание. По ее итогам и в результате продолжающихся политических контактов в двусторонней повестке фактически начался новый этап", - подчеркнул Айхан Гаджизаде.

