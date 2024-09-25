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Айхан Гаджизаде ответил МИДу Германии: В Азербайджане нет региона под названием "Нагорный Карабах"

Айхан Гаджизаде ответил МИДу Германии: В Азербайджане нет региона под названием "Нагорный Карабах" 19:20
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 19:34
Айхан Гаджизаде ответил МИДу Германии: В Азербайджане нет региона под названием Нагорный Карабах

Год назад Азербайджан положил конец незаконному военному присутствию Армении в Карабахе и существованию сепаратистского режима, в Азербайджане нет никакого региона или образования под названием "Нагорный Карабах".

Как сообщает Report, об этом заявил глава Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде в ответе МИДу Германии на платформе "X".

Он отметил, что конфликт который начался 30 лет назад в результате военной агрессии Армении и этнической чистки азербайджанцев, завершился восстановлением территориальной целостности Азербайджана.

Гаджизаде подчеркнул, что покинуть регион было собственным выбором армянских жителей, которых азербайджанская сторона отговаривала от этого.

"Сейчас время мира, и я надеюсь, что Армения ответит на добрую волю Азербайджана и откажется от территориальных претензий не только на словах, но и на деле", - подчеркнул Гаджизаде.

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Версия на английском языке Aykhan Hajizada responds to German MFA: There is no any region or entity as Nagorno-Karabakh
Версия на азербайджанском языке Ayxan Hacızadədən Almaniya XİN-ə cavab: "Dağlıq Qarabağ" adlı heç bir bölgə və ya qurum yoxdur

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