Айгюн Аттар резко раскритиковала турецкого политика армянского происхождения

Оккупация азербайджанских земель на протяжении 30 лет научила Армению подумать 30 раз, прежде чем предпринимать шаги против Азербайджана.
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"Гаро некогда был колумнистом газеты "Агос", а затем был избран депутатом. Сейчас он живет в комфорте за счет налогов, которые удерживаются из наших зарплат. Будучи членом турецкого парламента, он работал против Турции и тюркского мира в целом как внутри страны, так и за рубежом. За активную диаспорскую деятельность был награжден медалью бывшим президентом Армении Сержом Саргсяном, чьи руки запятнаны кровью жертв Ходжалы", - сказала А.Аттар.
По ее словам, последнее заявление Г.Пайлана далеко от логики.
"Выходит, Армения будет вооружаться, а Азербайджан должен сидеть и ждать, пока недружественная страна нарастит мощь? По-вашему, мы не осознаем, какие козни строятся Азербайджану и Турции под видом нормализации? Азербайджанский народ и государство знают о ваших намерениях. Я призываю Пайлана вразумиться", - подчеркнула Айгюнь Аттар.
Ранее Гаро Пайлан заявил, что Армения под видом нормализации с Азербайджаном затягивает время и закупает вооружение у Франции и США. Позднее политик поделился в соцсети публикацией, в которой поспешил завуалировать свои нападки в адрес Азербайджана, сославшись на искажение слов в СМИ.