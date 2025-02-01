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Айгюн Аттар резко раскритиковала турецкого политика армянского происхождения

Айгюн Аттар резко раскритиковала турецкого политика армянского происхождения Оккупация азербайджанских земель на протяжении 30 лет научила Армению подумать 30 раз, прежде чем предпринимать шаги против Азербайджана.
Внешняя политика
1 февраля 2025 г. 23:38
Айгюн Аттар резко раскритиковала турецкого политика армянского происхождения

Оккупация азербайджанских земель на протяжении 30 лет научила Армению подумать 30 раз, прежде чем предпринимать шаги против Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявила председатель правления Турецко-азербайджанского фонда дружбы, сотрудничества и солидарности Айгюнь Аттар, комментируя заявления об Азербайджане турецкого политика армянского происхождения, бывшего депутата от Демократической партии народов (HDP) Гаро Пайлана.

"Гаро некогда был колумнистом газеты "Агос", а затем был избран депутатом. Сейчас он живет в комфорте за счет налогов, которые удерживаются из наших зарплат. Будучи членом турецкого парламента, он работал против Турции и тюркского мира в целом как внутри страны, так и за рубежом. За активную диаспорскую деятельность был награжден медалью бывшим президентом Армении Сержом Саргсяном, чьи руки запятнаны кровью жертв Ходжалы", - сказала А.Аттар.

По ее словам, последнее заявление Г.Пайлана далеко от логики.

"Выходит, Армения будет вооружаться, а Азербайджан должен сидеть и ждать, пока недружественная страна нарастит мощь? По-вашему, мы не осознаем, какие козни строятся Азербайджану и Турции под видом нормализации? Азербайджанский народ и государство знают о ваших намерениях. Я призываю Пайлана вразумиться", - подчеркнула Айгюнь Аттар.

Ранее Гаро Пайлан заявил, что Армения под видом нормализации с Азербайджаном затягивает время и закупает вооружение у Франции и США. Позднее политик поделился в соцсети публикацией, в которой поспешил завуалировать свои нападки в адрес Азербайджана, сославшись на искажение слов в СМИ.

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Версия на азербайджанском языке Aygün Attar erməniəsilli siyasətçini sərt tənqid edib

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