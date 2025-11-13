Аида Балаева: Казахстан уделяет особое внимание укреплению межконфессионального диалога

Казахстан уделяет особое внимание развитию духовности и укреплению межконфессионального диалога.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом говорится в обращении министра культуры Казахстана Аиды Балаевой к участникам международного конгресса "Духовное наследие и просветительство в Центральной Азии".

"Отдельно отмечу, что государственные программы нашей страны поддерживают сохранение культурного и духовного наследия, традиций и обычаев всех этнических групп, способствуют развитию языковых и образовательных инициатив национальных меньшинств", - подчеркнула министр.

Она также подчеркнула, что Казахстан уделяет особое внимание воспитанию молодежи в духе толерантности, уважения к правам человека и взаимопонимания между различными этническими и религиозными сообществами.

"Сегодняшний конгресс станет площадкой для объединения идей, обмена опытом и выработки совместных решений, направленных на сохранение и преумножение духовного богатства Центральной Азии", - подчеркнула министр.