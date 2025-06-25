Адмирал НАТО: Сотрудничество альянса с Азербайджаном базируется на взаимных интересах

Адмирал НАТО: Сотрудничество альянса с Азербайджаном базируется на взаимных интересах

Отношения между НАТО и Азербайджаном представляют собой важное стратегическое партнерство.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил азербайджанским журналистам на полях саммита альянса адмирал НАТО Роб Бауэр.

По словам адмирала, Азербайджан является одним из 35 официальных партнеров Североатлантического альянса, что определяет особый характер взаимодействия.

"Взаимодействие между НАТО и Азербайджаном основывается на конкретных запросах азербайджанской стороны относительно направлений сотрудничества", - сказал Бауэр.

При этом, спектр для взаимодействия определяется в результате прямого диалога между НАТО и Азербайджаном.

"Важной составляющей партнерства являются совместные учения и другие форматы практического взаимодействия. При этом сотрудничество строится не по принципу указаний со стороны НАТО, а на основе тех направлений, по которым Азербайджан желает работать как с отдельными странами-членами альянса, так и с организацией в целом", - подытожил он.