Адиль Мамедов: Операционная компания WUF13 в марте 2026 года передаст ООН площадку для проведения форума

Операционная компания WUF13 планирует к концу марта 2026 года передать ООН полностью готовую площадку для проведения форума.

Как передает Report, об этом сегодня журналистам сообщил исполнительный директор Азербайджанской Операционной компании WUF13 Адиль Мамедов.

"Как вы знаете, наша площадка - Бакинский Олимпийский стадион. Опыт, который мы получили на COP29 мы также пытаемся применить на Всемирном форуме городского планирования (WUF13). В целом, будет возведено около 90 тыс. квадратных метров временной инфраструктуры. Уже в конце этого месяца строительные материалы будут доставлены в Баку, и начнутся работы. Мы четко следим за графиком и рассчитываем, что к концу марта площадка будет полностью готова для презентации ООН", - отметил Мамедов.

Напомним, что WUF13 пройдет в Азербайджане в мае 2026 года.