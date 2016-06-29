Министр культуры и туризма Азербайджана встретился с президентом Генассамблеи ООН

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев провел встречу в Нью-Йорке с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Могенсом Люккетофтом.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, А.Гараев предоставил информацию М.Люккетофту о результатах прошедшего в Баку 25-27 апреля этого года 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

Стороны подчеркнули важность того, чтобы ООН удвоила свои усилия для решения вызовов, с которыми сталкивается молодежь и дети по всему миру, таких как экстремизм и терроризм.

Также была затронута тема беженцев и помощь, которая оказывается Азербайджаном.

А.Гараев также проинформировал президента ГА ООН о Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку весной 2017 года.