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    Министр культуры и туризма Азербайджана встретился с президентом Генассамблеи ООН

    На встрече была затронута тема беженцев и помощь, которая оказывается Азербайджаном

    Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Азербайджана Абульфас Гараев провел встречу в Нью-Йорке с президентом Генеральной Ассамблеи ООН Могенсом Люккетофтом.

    Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ООН, А.Гараев предоставил информацию М.Люккетофту о результатах прошедшего в Баку 25-27 апреля этого года 7-го Глобального форума Альянса цивилизаций ООН.

    Стороны подчеркнули важность того, чтобы ООН удвоила свои усилия для решения вызовов, с которыми сталкивается молодежь и дети по всему миру, таких как экстремизм и терроризм.

    Также была затронута тема беженцев и помощь, которая оказывается Азербайджаном.

    А.Гараев также проинформировал президента ГА ООН о Всемирном форуме по межкультурному диалогу, который пройдет в Баку весной 2017 года.

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