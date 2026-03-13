Абдулазиз Камилов: Узбекистан готов поддержать создание Зангезурского коридора

Узбекистан входит в число первых стран, готовых поддержать создание Зангезурского коридора.

Как передает Report, об этом заявил советник президента Узбекистана по вопросам внешней политики Абдулазиз Камилов на XIII Глобальном Бакинском форуме.

По словам Камилова, страна рассматривает проект не только как инструмент обеспечения безопасности, но и как стратегическое условие для повышения конкурентоспособности региональных партнеров.

Он отметил, что Узбекистан выступает за создание многоуровневой системы партнерства, включающей транспортные маршруты, которые обеспечат связность между странами Восточной Азии, Ближнего Востока и Европы.

Камилов подчеркнул, что интеграция этих маршрутов позволит сформировать диверсифицированную систему, укрепляющую как экономическую, так и транспортно-логистическую безопасность региона.