Аббас Исмаил: Извинения за колониализм должны сопровождаться системными изменениями

Извинения за колониальное прошлое должны выходить за рамки простого выражения сожаления и становиться частью глубоких структурных изменений.

Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Центра международных исследований Университета ISCTE (Германия) Аббас Исмаил на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

По словам исследователя, сегодня важно не ограничиваться декларациями или формальными заявлениями, а переходить к реальным действиям и ответственности.

"Извинения действительно важны, так же как и репарации. Но дело не только в финансовых выплатах, а в моральной ответственности - в признании вины перед народами Демократической Республики Конго, Руанды и других стран, пострадавших от бельгийского колониализма", - подчеркнул Исмаил.