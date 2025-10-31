Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Аббас Исмаил: Извинения за колониализм должны сопровождаться системными изменениями

    Внешняя политика
    • 31 октября, 2025
    • 12:21
    Аббас Исмаил: Извинения за колониализм должны сопровождаться системными изменениями

    Извинения за колониальное прошлое должны выходить за рамки простого выражения сожаления и становиться частью глубоких структурных изменений.

    Как сообщает Report, об этом заявил научный сотрудник Центра международных исследований Университета ISCTE (Германия) Аббас Исмаил на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

    По словам исследователя, сегодня важно не ограничиваться декларациями или формальными заявлениями, а переходить к реальным действиям и ответственности.

    "Извинения действительно важны, так же как и репарации. Но дело не только в финансовых выплатах, а в моральной ответственности - в признании вины перед народами Демократической Республики Конго, Руанды и других стран, пострадавших от бельгийского колониализма", - подчеркнул Исмаил.

