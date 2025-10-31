Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Аббас Аббасов: Факты бельгийского колониализма невозможно стереть из истории

    Внешняя политика
    31 октября, 2025
    09:56
    Аббас Аббасов: Факты бельгийского колониализма невозможно стереть из истории

    Факты бельгийского колониализма, в частности совершенные в Центральной Африке преступления невозможно вычеркнуть из истории.

    Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

    Аббасов подчеркнул, что совершенные Бельгией преступления, включая массовые нарушения прав человека и трагедии, постигшие местное население, хорошо известны мировой общественности.

    "Никто не сможет стереть эти факты из истории. Мы убеждены, что совместными усилиями и при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев мы сможем внести вопросы сотрудничества и компенсаций в повестку международных организаций", - отметил глава БИГ.

    Он также отметил, что сторонники бельгийской колониальной политики пытаются отвести внимание мирового сообщества от темы репараций и ответственности.

    "Я не знаю, как можно охарактеризовать тех, кто оправдывает колониальную политику. Но мы верим, что сможем донести вопрос компенсаций до всех соответствующих межправительственных структур", - подчеркнул Аббасов.

    неоколониализм Аббас Аббасов БИГ Бельгия
    Abbas Abbasov: Belçika müstəmləkəçiliyi ilə bağlı faktların tarixdən silinməsi mümkün deyil
    Abbas Abbasov: Facts of Belgian colonialism cannot be erased from history

