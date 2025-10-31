Аббас Аббасов: Факты бельгийского колониализма невозможно стереть из истории

Факты бельгийского колониализма, в частности совершенные в Центральной Африке преступления невозможно вычеркнуть из истории.

Как передает Report, об этом заявил исполнительный директор Бакинской инициативной группы (БИГ) Аббас Аббасов на международной конференции "Бельгийский колониализм: признание и ответственность" в Баку.

Аббасов подчеркнул, что совершенные Бельгией преступления, включая массовые нарушения прав человека и трагедии, постигшие местное население, хорошо известны мировой общественности.

"Никто не сможет стереть эти факты из истории. Мы убеждены, что совместными усилиями и при поддержке Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев мы сможем внести вопросы сотрудничества и компенсаций в повестку международных организаций", - отметил глава БИГ.

Он также отметил, что сторонники бельгийской колониальной политики пытаются отвести внимание мирового сообщества от темы репараций и ответственности.

"Я не знаю, как можно охарактеризовать тех, кто оправдывает колониальную политику. Но мы верим, что сможем донести вопрос компенсаций до всех соответствующих межправительственных структур", - подчеркнул Аббасов.